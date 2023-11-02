وزيرة خارجية ألمانيا تدعو إلى إدخال إصلاحات جذرية على الاتحاد الأوروبي

دعت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، إلى إدخال إصلاحات جذرية على الاتحاد الأوروبي لجعله مقاوما للمستقبل على الصعيد الجيوسياسي وذلك في ضوء الحربين الدائرتين في أوكرانيا والشرق الأوسط.

جاء ذلك خلال مؤتمر عن توسيع الاتحاد الأوروبي عقدته بيربوك في برلين، اليوم الخميس، مع العديد من وزراء الخارجية ووزراء شؤون أوروبا.

وقالت السياسية، المنتمية لحزب الخضر: "نحتاج الآن بالذات إلى القوة حتى نسبح معا ضد دوامة الأزمات هذه"، وطالبت الاتحاد الأوروبي بوضع جدول زمني لتنفيذ إصلاحات محورية خلال الدورة التشريعية المقبلة للبرلمان الأوروبي والتي سيتم تنفيذها أيضا على خلفية النقاش الدائر حول التوسيع في الاتحاد الأوروبي.

ومن المنتظر أن تجري انتخابات البرلمان الأوروبي الجديد في ألمانيا في التاسع من يونيو المقبل.

وأشادت بيربوك بـ"الإنجاز الضخم الذي حققه الاتحاد الأوروبي على صعيد السياسة الخارجية" من خلال رد الفعل الموحد على الحرب الروسية على أوكرانيا، لكنها انتقدت في الوقت نفسه "وجهات النظر المختلفة والأدوار المختلفة في قضايا مهمة بعد الهجوم الذي نفذته حماس على إسرائيل" بحسب وصفها، مشيرة إلى أنه لم يكن من السهل دائما التحدث بلغة مشتركة.

وتابعت بيربوك: "الأمر المؤكد بالنسبة لنا جميعا هو أننا نحن الأوروبيين لن نتمكن من إثبات أنفسنا في هذا العالم إلا إذا وقفنا معا. لهذا السبب فإن السؤال الأوروبي الكبير في هذا العصر ليس ما إذا كان علينا أن نعزز وضع الاتحاد الأوروبي بل بكيفية فعل هذا".

وتعتزم المفوضية الأوروبية في الثامن من الشهر الجاري طرح تقريرين حول الخطوات الإصلاحية للدولتين المرشحتين للانضمام أوكرانيا ومولودوفا، وبناء على هذين التقريرين سيبت زعماء الاتحاد الأوروبي في ديسمبر المقبل البت في إمكانية بدء مفاوضات الانضمام مع هاتين الدولتين، كما سيبت زعماء الاتحاد الأوروبي فيما إذا كانت جورجيا ستحصل على صفة مرشح للانضمام.

كما ستطرح المفوضية تقييمات حول مدى التقدم الذي أحرزه بنك غرب البلقان وتركيا على طريق الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.