وزير المالية الألماني يتعهد في لاتفيا باستمرار الدعم الألماني لأوكرانيا

تعهد وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر، خلال زيارتها للاتفيا باستمرار دعم بلاده لأوكرانيا.

وفي أعقاب لقائه مع نظيره اللاتفي ارفيلس اسيرادينس، قال ليندنر في ريجا اليوم الخميس: "كلانا يقف إلى جانب الشعب الأوكراني، ويجب دعم أوكرانيا في جهودها الرامية إلى الدفاع عن نفسها. لا ينبغي لروسيا أن تحقق أهدافها من الحرب".

ورأى رئيس الحزب الديمقراطي الحر في ألمانيا أن الوضع الأمني في أوروبا تغير بشكل جذري بعد "الهجوم المروع غير المبرر والمخالف للقانون الدولي الذي شنته روسيا" على أوكرانيا.

وأضاف ليندنر: "في أوكرانيا لا يجري الدفاع عن أوكرانيا فحسب، بل الدفاع عن نظام الحياة والحرية الأوروبي بوجه عام".

وأعرب ليندنر عن اعتقاده بأن هذا الموقف الجيوسياسي أسفر عن بروز مهام كبيرة بالنسبة لوزراء المالية نظرا للحاجة إلى تحسين القدرات العسكرية الذاتية وأردف:"يجب أن نضع الآن أولوية تتمثل في تعزيز قدرتنا على الدفاع عن بلادنا وعن الحلف (شمال الأطلسي /ناتو/)".

وفي سياق متصل، أشار اسيرادينس إلى أهمية زيادة نفقات الدفاع.

تجدر الإشارة إلى أن لاتفيا هي المحطة الأولى في جولة الوزير الألماني بمنطقة البلطيق والتي تستمر يومين والتي تشمل أيضا زيارة إستونيا وليتوانيا.

ويعتزم ليندنر في الدول الثلاث الواقعة على الحدود مع روسيا وبعضها له حدود أيضا مع بيلاروس إجراء محادثات حول قضايا تتعلق بالسياسة المالية والوضع السياسي.

وتنتمي دول البلطيق الثلاث إلى الاتحاد الأوروبي وإلى حلف ناتو.