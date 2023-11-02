 البحرين تقرر عودة سفيرها من إسرائيل ووقف العلاقات الاقتصادية معها - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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البحرين تقرر عودة سفيرها من إسرائيل ووقف العلاقات الاقتصادية معها

آيه صلاح
نشر في: الخميس 2 نوفمبر 2023 - 1:57 م | آخر تحديث: الخميس 2 نوفمبر 2023 - 1:57 م

أكد مجلس النواب البحريني، اليوم الخميس، أن السفير الإسرائيلي في المملكة قد غادر البلاد، كما قررت المملكة عودة سفيرها في إسرائيل ووقف العلاقات الاقتصادية مع تل ابيب.

وجاء في بيان نشر على الموقع الرسمي لمجلس النواب البحريني، "تم وقف العلاقات الاقتصادية مع إسرائيل، ويأتي ذلك تأكيداً للموقف البحريني التاريخي الراسخ في دعم القضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق الذي أعلنه جلالة الملك في جميع المؤتمرات والمناسبات".

وأكد المجلس أن استمرار الحرب والعمليات العسكرية، والتصعيد الإسرائيلي المتواصل في ظل عدم احترام القانون الإنساني الدولي، يدفعان البرلمان إلى المطالبة بالمزيد من القرارات والإجراءات التي تحفظ حياة وأرواح الأبرياء والمدنيين في غزة وكافة المناطق الفلسطينية.

ومنذ 27 يوما يشن الجيش الإسرائيلي حربا على قطاع غزة، أسفرت عن استشهاد وإصابة آلاف الفلسطينيين، معظمهم مدنيون وتسببت بوضع إنساني كارثي، وفق تحذيرات أطلقتها مؤسسات دولية.

وزادت الأوضاع التهابا مع بدء التوغلات الإسرائيلية في قطاع غزة، والتي تُكبدها المقاومة الفلسطينية خسائر كبيرة في مختلف المحاور.


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