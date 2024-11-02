إصابة فلسطيني برصاص الاحتلال في ترقوميا غرب الخليل

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أصيب شاب اليوم السبت، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، في بلدة ترقوميا غرب الخليل، جنوب الضفة الغربية.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، بأنّ قوات الاحتلال، أطلقت الرصاص الحي على شاب (40 عاما)، أثناء تواجده قرب جدار الفصل العنصري المقام على أراضي الفلسطينيين في بلدة ترقوميا، ما أدى إلى إصابته بالكتف.

وأضاف أن طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني نقلت الشاب المصاب إلى المستشفى، ووصفت إصابته بالمتوسطة.

وفي وقت سابق، أصيب عدد من الفلسطينيين بحالات اختناق، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي، بلدة بورين، جنوب نابلس.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة بورين، وسط الأعيرة النارية وقنابل الغاز السام، وإثر ذلك اندلعت مواجهات، أصيب خلالها عدد من المواطنين بحالات اختناق.