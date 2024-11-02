سيميوني: تنتظرنا مباراة خطيرة أمام لاس بالماس

أكد دييجو سيميوني، مدرب أتلتيكو مدريد، اليوم الأحد، أن فريقه تنتظره "مباراة صعبة" ضد لاس بالماس بالليجا على ملعب ميتروبوليتانو، مشيرا إلى أن جوليان ألفاريز "يشتعل حماسا" في أي مركز هجومي، لأنه يتمتع ب"الجهد والشخصية والهيبة والعمل الجاد".

وقال المدرب في المؤتمر الصحفي: "بالتأكيد، جمهورنا معتاد على أن نبذل جهدا كبيرا، ونعمل بجد، ونظهر موقفا قويا وكثافة عالية، لهذا السبب يريدون كما يفعلون في المباريات التي نخوضها على أرضنا".

وأضاف "سنخوض يوم الأحد مباراة صعبة، أمام فريق تحسن كثيرا منذ تولي المدرب دييجو مارتينيز المسؤولية وأصبح أكثر حسما في مبارياته".

تابع: "أتوقع مباراة خطيرة، مع الكثير من الهجمات المرتدة، وسرعة كبيرة من خط الوسط للأمام. من الواضح أننا سنحتاج إلى خوض مباراة مع كل هذه العوامل التي ذكرناها، وبمساعدة جمهورنا، الذي يكون دائما أساسيا".

وبعد خوض 15 مباراة، حقق أتلتيكو 7 انتصارات و5 تعادلات و3 هزائم، ويبتعد عن صدارة الليجا ب10 نقاط، ويرى سيميوني أن فريقه يسير على الطريق الصحيح "للمضي قدما، ومحاولة تكيف اللاعبين الجدد بأفضل طريقة، والتطور في الكثير من الأشياء الجيدة" التي يفعلها الفريق الروخيبلانكوس.