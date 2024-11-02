79 فيلما و45 دولة تتنافس على الجوائز.. وتكريم سوسن بدر ودرة وموسى توريه

ينطلق 8 مساء غدا الأحد، مهرجان VS-FILM للأفلام القصيرة جدا، بالعين السخنة، بحضورالسيد اللواء طارق حامد الشاذلي محافظ السويس، والعديد من نجوم وصناع السينما المصريين والعرب والأجانب.

يشهد حفل الافتتاح تكريم الفنانتين درة، وسوسن بدر، والمخرج السنغالي موسى توريه.



يهدي المهرجان خلال الحفل تحية لروح الفنان الراحل حسن يوسف، والفنان الراحل مصطفى فهمي، ويعرض فيلما تسجيليا عن مشوارهما الفني، ويتضمن الحفل مجموعة من الفقرات منها، فقرة للفنان رامي الطمباري، وفيديو مصور للفنانة إلهام شاهين رئيس شرف المهرجان والمتواجدة حاليا بأمريكا ترحب فيه بالضيوف من النجوم والفنانين، ويعرض في نهاية الحفل الفيلم اليمني "صنع في حضر موت"، والفيلم التركي "الجزيرة"، ومدة كل منهما 5 دقائق.

وقال الدكتور أسامة أبو نار رئيس المهرجان، إن فعاليات وأنشطة المهرجان تبدأ من اليوم الثاني مباشرة، حيث تعقد 11 صباح الاثنين المقبل، ندوة تكريمية للفنانة درة، ويعقبها 12 ظهرا، ندوة للفنانة الكبيرة سوسن بدر، وبعدهما وفي الساعة الواحدة والنصف ظهرا تبدأ عروض أفلام مسابقتي المهرجان لأفلام الـ5 والـ10 دقائق، بحضور لجنة التحكيم التي يترأسها المخرج الكبير موسى توريه.

وذكر أن الندوة الرئيسية للمهرجان سيشارك فيها عددا من كبار السينمائيين، وتحمل عنوان الأفلام القصيرة جدا بين شاشة العرض والمنصات الإلكترونية.



من جانبه كشف زياد باسمير نائب رئيس المهرجان، أن عدد أفلام مسابقتي المهرجان وصل إلى 79 فيلما من 45 دولة عربية وأجنبية، وقال: في مسابقة الـ5 دقائق وصل عدد الأفلام إلى نحو 53 فيلما، منها 18 تحريكا، و8 تسجيليا، و27 روائيا، فيما وصل عدد أفلام مسابقة الـ 10 دقائق إلى 26 فيلما منها، 5 تحريكا و2 تسجيلي و19 روائيا.



وأضاف، أن فيلم الافتتاح التسجيلي اليمني "صنع في حضر موت" من إخراج مجاهد عاسل، وفؤاد بلعجم، ومحمد باسمير، ويسلط الضوء على حرفة صناعة الحجول التقليدية في حضر موت، ويتناول فيلم الافتتاح الثاني وهو التركي "الجزيرة" للمخرج محمود طاش، قصة فتاة صغيرة تعيش في قرية جافة وتفكر عائلتها في مغدرتها إذا استمر العطش.

يشار إلى أن المهرجان يستمر حتى 7 نوفمبر الجاري، ويتضمن عددا من الندوات والماستر كلاس حول الأفلام القصيرة جدا.