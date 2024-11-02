أحمد موسى: أماني إسرائيل والإخوان تدويل قناة السويس

قال الإعلامي أحمد موسى، إن مصر لا تستطيع منع أي سفينة من العبور في قناة السويس إلا في حالة الحرب، محذرا من أن منع أي سفينة يعني تحويل قناة السويس إلى ممر ملاحي دولي.

وأضاف خلال برنامجه «على مسئوليتي» المذاع عبر شاشة «صدى البلد» مساء السبت، أن أن اتفاقية القسطنطينية لعام 1888، والمبرمة إبان الاحتلال البريطاني لمصر بين المملكة المتحدة، والإمبراطورية الألمانية، والنمساوية المجرية، والروسية، والدولة العثمانية؛ تنص أن «قناة السويس يجب أن تظل حرة ومفتوحة دائما في أوقات السلم والحرب، لجميع السفن التجارية والحربية دون تمييز بين جنسياتها».

وتابع قائلا: «أماني إسرائيل وجماعة الإخوان الإرهابية أن تمنع مصر أي سفينة تعبر قناة السويس، لتتجه بعدها إلى الأمم المتحدة وتطالب بتدويل القناة، وبالتالي ماتبقاش قناة السويس بتاعتك، اللي إحنا حاربنا ودفعنا الثمن آلاف الشهداء أثناء حفرها، نفسهم نوصل لهذه المرحلة».

وشدد أنه «لا يستطيع أي رئيس في أي وقت أن يتخذ قرارا عكس ذلك، طالما أننا في سلام مع دول العالم نسمح بمرور وعبور كل سفن العالم، ونحن لسنا في أي حالة حرب مع أي دولة، بما فيها الكيان الإسرائيلي، نحن في سلام معهم، وحتى بعد العدوان الثلاثي 1956 أتيحت لهم حرية العبور في قناة السويس».