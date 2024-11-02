قال حسين عبدالعزيز مستشار رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن زيادة عدد السكان مليون نسمة خلال ثمانية أشهر هو عدد أكبر من اللازم.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «حضرة المواطن» الذي يُقدمه الإعلامي سيد علي، عبر شاشة «الحدث اليوم»، مساء السبت، أن هذه الزيادة جاءت خلال 268 يومًا، في حين كانت الدولة تزيد بمليون نسمة في 221 أو 245 أو 250 يومًا.

وأوضح أنّ هذا الأمر يعني أن الزيادة بمليون نسمة جاءت في فترة زمنية أطول عن الفترة السابقة، لكنه شدد على أن ذلك لا يمثل الأمل المبتغى، حيث يتوجب أن تكون هذه الزيادة في فترة أطول.

ونوه بأن عدد الوفيات خلال زيادة المليون نسمة، تبلغ 443 ألفًا، موضحًا أن المليون تمثل صافي الزيادة.

واليوم السبت، سجلت الساعة السكانية بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المرتبطة بقاعدة بيانات تسجيل المواليد والوفيات بوزارة الصحة والسكان، بلوغ عدد سكان مصر بالداخل نحو 107 مليون نسمة.