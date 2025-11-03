 محافظ مطروح يوجّه بالإسراع في تقنين الأراضي والتصالح بالسلوم وتحسين الخدمات للمواطنين - بوابة الشروق
الإثنين 3 نوفمبر 2025 12:32 ص القاهرة
محافظ مطروح يوجّه بالإسراع في تقنين الأراضي والتصالح بالسلوم وتحسين الخدمات للمواطنين

أحمد سباق
نشر في: الأحد 2 نوفمبر 2025 - 11:57 م | آخر تحديث: الأحد 2 نوفمبر 2025 - 11:57 م

وجّه اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، بالإسراع في إنهاء ملف تقنين الأراضي والتصالح على مخالفات البناء بمدينة السلوم.

وشدد على منع التعدي على أراضي الدولة، والعمل على رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، ومتابعة تنفيذ المشروعات في مختلف القطاعات بمركز ومدينة السلوم.

وأكد على أهمية مدينة السلوم كواجهة مصر الغربية، مع التشديد على ضرورة الاهتمام بملف النظافة، والتواصل المستمر مع المواطنين، والاستماع إلى شكواهم وبحث حلولها.

جاء ذلك خلال لقاء المحافظ بمكتبه اليوم، برمضان مختار إبراهيم فركاش، رئيس مركز ومدينة السلوم الجديد، بحضور الدكتور إسلام رجب، نائب المحافظ، حيث تمنى له التوفيق في مهام منصبه.

