افتتاح برنامج مكافحة أمراض المحاصيل الحقلية والبستانية المنتشرة في المنيا

افتتحت مديرية الزراعة بالمنيا، البرنامج التدريبي بعنوان "مكافحة أهم أمراض المحاصيل الحقلية والبستانية المنتشرة في المنيا"، والذي يستمر من اليوم الأحد، وحتى بعد غد الثلاثاء، ويمنح شهادة معتمدة بانتهاء البرنامج التدريبي.

وصرح المهندس محمد أمين، وكيل وزارة الزراعة بالمنيا، بأن البرنامج يأتي في إطار التعاون المثمر والبنّاء بين مديرية الزراعة بالمنيا ومركز البحوث الزراعية في الارتقاء بمستوى أداء المهندس الزراعي، وكذا طلبة كليات الزراعة، من خلال الربط بين نتائج البحث العلمي والتطبيق العملي على أرض الواقع.

وأضاف وكيل الوزارة، في بيان اليوم الأحد، أن البرنامج التدريبي يلبي أحدث معايير التدريب المعتمدة، ويحاضر فيه أساتذة متخصصون، حيث يستهدف التدريب رفع كفاءة المهندس الزراعي في التعرف وتشخيص الأمراض التي تصيب الحاصلات البستانية والمحاصيل الحقلية وطرق المكافحة وأحدث العلاجات المتوفرة، بما يسلّح الفئة المستهدفة بأحدث ما وصلت إليه البحوث الزراعية، ويرفع من المخزون المعلوماتي والتقني للمرشد الزراعي لترسيخ مكانته في قلب العمل الزراعي.

وأكد أن زيادة الإنتاجية وتحسين وضع المزارع هما من أهم النتائج غير المباشرة المتوقعة من التدريب.

فيما يحاضر خلال البرنامج كوكبة من الباحثين المتخصصين من مركز البحوث الزراعية بإشراف الدكتورة سحر يوسف، وكيل معهد بحوث أمراض النبات للإرشاد والتدريب، وهم: "الدكتور محمد فوزي (أمراض الفاكهة)، والدكتور محمود حسانين (أمراض نباتات الزينة وطرق المكافحة)، والدكتور سيد بدوي (قسم بحوث البصل)، والدكتورة ماريان مجدي (قسم أمراض النباتات الطبية والعطرية)، والدكتور محمد علي خليل (أمراض الخضر)".

وجاء ذلك بحضور الدكتورة فاطمة عبد المنعم، مدير عام الإرشاد الزراعي بالمديرية، والدكتور أحمد فوزي، مدير عام المكافحة بالمديرية، والدكتور أحمد عبد الحكيم، مدير البساتين بالمديرية، والدكتور عمر غانم، مدير المكافحة البستانية بالمديرية، والمهندس عمرو دياب، مدير الرقابة على المبيدات.