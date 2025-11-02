 صحة المنيا: قيادات جديدة لدعم الجودة والتأمين الصحي الشامل - بوابة الشروق
الأحد 2 نوفمبر 2025
ماهر عبدالصبور
نشر في: الأحد 2 نوفمبر 2025 - 10:34 م | آخر تحديث: الأحد 2 نوفمبر 2025 - 10:34 م

صرح الدكتور محمود عمر عبد الوهاب، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، بأنه في إطار خطة تطوير الأداء والاستعداد للانتقال إلى منظومة التأمين الصحي الشامل، أصدرت المديرية تكليفاتٍ قيادية جديدة لتعزيز الرقابة والجودة.

وجرى تكليف كلٍّ من الدكتورة دينا علاء عقل مديراً لإدارة الحوكمة، والدكتورة رشا عادل مديراً لإدارة سلامة المرضى والجودة، بهدف تعزيز جودة الخدمات المقدمة.

وأضاف وكيل الوزارة، في بيان اليوم الأحد، أن هذه التكليفات تهدف إلى تفعيل آليات الرقابة والحوكمة وضمان أعلى معايير سلامة المرضى والجودة، مما يمثل دفعة قوية للارتقاء بالخدمات الصحية المقدمة لأهالي المنيا في المرحلة المقبلة.


