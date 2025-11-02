نائب محافظ قنا يتفقد المركز التكنولوجي ويتابع ملفات التقنين والصحة بقوص

أجرى الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا، اليوم الأحد، جولة ميدانية بمركز ومدينة قوص، شملت عددا من المرافق الخدمية لمتابعة سير العمل بها والاطمئنان على جودة الخدمات، وذلك ضمن خطة المحافظة للتواصل الميداني المباشر مع المواطنين ومتابعة مستوى الخدمات المقدمة لهم.

استهل نائب محافظ قنا جولته بتفقد المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين، حيث تابع معدلات إنجاز المعاملات وسير العمل داخل المركز، مشددًا على ضرورة رفع كفاءة الأداء وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للجمهور.

كما تفقد وحدة التقنين بالوحدة المحلية، واستعرض موقف ملفات تقنين أراضي الدولة، وناقش سبل تسريع وتيرة العمل بالتنسيق بين الجهات المعنية لاستكمال الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة.

وشملت الجولة أيضًا وحدة طب الأسرة بقرية الكلالسة، حيث اطمئن على مستوى الخدمات الطبية المقدمة، وتوافر الأدوية والمستلزمات، موجها بتهيئة بيئة العمل لضمان تقديم أفضل خدمة للمترددين.

واختتم عمر جولته بتفقد عدد من المواقع الخدمية الأخرى داخل المركز، وسط تفاعل من المواطنين وحرص على الاستماع إلى مطالبهم اليومية، مؤكدًا أن المحافظة تعمل على تحسين جودة الخدمات وتحقيق التنمية المتوازنة تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية التي تضع المواطن في صدارة أولوياتها.