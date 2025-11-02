الداخلية تكشف حقيقة فيديو استغاثة شخص من اعتداء آخرين على منزله بكفر الشيخ

كشفت وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعى تضمن استغاثة أحد الأشخاص من قيام آخرين بالتهجم على منزله والتعدى عليه بكفر الشيخ.

بالفحص، تبين عدم ورود ثمة بلاغات فى هذا الشأن، وأنه بتاريخ 24 أكتوبر الماضى وقعت مشاجرة بدائرة مركز شرطة بيلا بين أحد الأشخاص ونجله "القائم على النشر" لهما معلومات جنائية، وبحوزتهما "عصا خشبية وسلاح أبيض"، و5 أشخاص آخرين بحوزتهم "5 عصى خشبية"، جميعهم مقيمون بدائرة المركز، بسبب خلافات حول الجيرة الزراعية، حيث توجه الطرف الثانى لمنزل الطرف الأول وتعدى عليهما دون حدوث إصابات.

أمكن ضبط طرفى المشاجرة وبحوزتهم العصى والسلاح الأبيض المستخدمين فى التعدى، وبمواجهتهم تبادلوا الاتهامات فيما بينهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.