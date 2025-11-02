نجم الزمالك السابق يدعم عبدالرؤوف بعد ثلاثية الطلائع

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

يرى أحمد عيد عبدالملك نجم نادي الزمالك السابق، أن أحمد عبدالرؤوف المدير الفني الحالي للفريق، يستحق الحصول على فرصة حقيقية مع الأبيض.

ويقود عبدالرؤوف الزمالك، خلفا للبلجيكي يانيك فيريرا الذي تمت إقالته من منصبه بسبب النتائج الأخيرة.

وفي أول مباراة رسمية له قاد عبدالرؤوف الزمالك للفوز على طلائع الجيش 3-1 في الدوري الممتاز.

وقال عبدالملك عبر حسابه على "فيسبوك": "انا مقتنع ان التدريب فرصة ونصيب ولازم تستغلها حتي لو متوفقتش في مكان ده مش نهاية المطاف".

وتابع: "ومن المدربين الي انا مقتنع بيهم من اول ظهوره هو احمد عبد الرؤوف مدرب مُرتب وبيذاكر كتير وبيشتغل علي تفاصيل صغيرة وليه اسلوب خاص ودي ميزة فيه وممكن يتوفق او لا عادي ده بتاع ربنا ودي كرة فيها توفيق وعدم وتوفيق بس هي جاتله وربنا يكرمه ويمشي بشكل كويس الماتشين الي جايين وليه ميكملش طالما بيقدم حاجة محترمة ".

وأضاف: "ادعموه وخصوصاً زمايله علشان اما تجيلكو ربنا يكرمكو وندعمكم ..

كل الدعم لأحمد عبد الرؤوف".