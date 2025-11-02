الداخلية تكشف تفاصيل فيديو اعتداء شاب على سيدة بعصا خشبية في الفيوم

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

كشف وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى يتضمن قيام أحد الأشخاص بالتعدى بالضرب بعصا خشبية على إحدى السيدات بالفيوم.

بالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات فى هذا الشأن، وعقب تقنين الإجراءات أمكن تحديد المجنى عليها (ربة منزل- مقيمة بدائرة مركز شرطة الفيوم)، وبسؤالها قررت بقيام نجل شقيقها بالتعدى عليها بعصا خشبية بسبب خلافات مالية.

أمكن ضبط مرتكب الواقعة (عامل - مقيم بذات الدائرة) والعصا الخشبية المستخدمة فى التعدى، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.