أعلنت رئاسة الوزراء في اليمن، الاثنين، إجراء تعديلات وزارية شملت حقائب الإعلام، والخدمة المدنية والتأمينات، والإدارة المحلية.

وقالت الرئاسة في بيان: "صدر اليوم القرار الجمهوري رقم 74 لسنة 2026، القاضي بتعديل القرار الجمهوري رقم 3 لسنة 2026 بشأن تشكيل الحكومة وتسمية أعضائها، وتعيين سالم أبوبكر محمد ثابت العولقي وزيرا للإعلام (خلفا لمعمر الإرياني)، والقاضي أكرم نصيب أحمد العامري وزيرا للخدمة المدنية والتأمينات (خلفا للعولقي)، وأحمد صالح أحمد العولقي وزيرا للإدارة المحلية (خلفا لبدر باسلمة)".

ويأتي التعديل الوزاري في وقت يشهد فيه اليمن تجدد التصعيد العسكري بين القوات الحكومية والحوثيين خلال الأشهر الأخيرة، منهيا حالة الهدوء النسبي التي سادت منذ أبريل 2022، فيما أدت المواجهات الجديدة إلى سقوط آلاف القتلى والجرحى ونزوح أعداد كبيرة من السكان.

ويشهد اليمن حربا منذ سيطرة الحوثيين على العاصمة صنعاء ومحافظات عدة في سبتمبر 2014، قبل تدخل تحالف عربي بقيادة السعودية في مارس 2015، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا.