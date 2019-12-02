فنلندا تطرح مقترحا توافقيا لموازنة الاتحاد الأوروبي

طرحت فنلندا أول مقترح توافقيًا للإطار المقبل لموازنة الاتحاد الأوروبي الخاص بالفترة بين عامي 2021 حتى 2027.



وجاء في الورقة التي أرسلتها فنلندا إلى دول التكتل، وحصلت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) على نسخة منها، اليوم الاثنين، اقتراح بأن تسهم كل دولة بـ1.07% من إجمالي ناتجها المحلي في موازنة التكتل.



وكانت المفوضية الأوروبية اقترحت في العام الماضي أن تصل هذه النسبة إلى 1.11% من إجمالي الناتج المحلي لكل دولة عضو، لكن دولًا مثل ألمانيا والنمسا وهولندا أعلنت عن عدم رغبتها في تجاوز هذه النسبة حد الـ1%، فيما يطالب البرلمان الأوروبي أن تصل هذه النسبة إلى 3ر1%.



ومن المنتظر أن تواصل الدول الأعضاء النقاش حول هذا الموضوع خلال القمة الأوروبية التي ستنعقد منتصف الشهر الجاري.



وتخصص الميزانية الحالية أكبر البنود لأموال دعم الزراعة، وتطوير المناطق الضعيفة بنيويًا، وكانت المفوضية اقترحت تقليص الأموال المخصصة لهذين المجالين المثار حولهما جدل حاد.



وثمة عاملان يسهمان في صعوبة النقاشات أولهما ظهور مهام جديدة يتعين على الاتحاد الأوروبي تمويلها والآخر فقدان الموازنة لمليارات اليورو بعد خروج بريطانيا من التكتل.