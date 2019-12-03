رئيس مجلس النواب الليبي يطالب الأمم المتحدة بسحب اعترافها بحكومة الوفاق

طالب رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، اليوم الاثنين، من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جويريش ، "سحب اعتماد الأمم المتحدة لحكومة الوفاق واعتماد مجلس النواب الجسم الشرعي الوحيد وما ينبثق منه.

وحذر صالح في خطاب وجهه إلى جوتيريش، الأمم المتحدة من "خطورة مذكرة التفاهم" الموقعة بين رئيس حكومة "الوفاق" المعترف بها دولياً فايز السراج، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، على مستقبل ليبيا وأمنها، مشددا على أنّ "السلطة التشريعية الممثلة بمجلس النواب لا تعترف بهذه المذكرة وما يترتب عليها من التزامات"،بحسب بوابة الوسط الليبية.

وقال صالح إنّ "التعاون العسكري بين حكومة الوفاق المفروضة على الشعب الليبي، التي لم يعتمدها مجلس النواب ولم يؤدّ رئيسها وأعضاؤها اليمين الدستورية، لا يحتاج إلى مذكرة تفاهم لأنّه قائم بطريقة غير قانونية منذ أن فرضت هذه الحكومة على الشعب الليبي".

كان صالح قد وجه في وقت سابق اليوم الاثنين خطابا لأمانة الجامعة العربية طالب فيه بسحب اعتماد "حكومة الوفاق"، على خلفية توقيع مذكرة التفاهم .

تجدر الإشارة إلى أن حكومة الوفاق مدعومة من الأمم المتحدة وتشكلت بموجب اتفاق سياسي يعود لعام 2015 . ويعتبر مجلس النواب، ومقره شرق البلاد، وقائد ما يسمى بـ"الجيش الوطني الليبي" المشير خليفة حفتر أن الاتفاق "انتهت صلاحيته" ومعه ولاية حكومة الوفاق.