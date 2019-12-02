الوحدات الأثرية بالموانئ: الشعارات والرموز يحددان هوية التحف

نظمت إدارة التدريب والنشر العلمي بالإدارة المركزية للمنافذ والوحدات الأثرية بالموانئ المصرية بوزارة الآثار محاضرة بعنوان "الشارات والرموز والشعارات والتوقيعات والطرز الفنية ودورها في تحديد هوية التحف".

وقال حمدي همام رئيس الإدارة المركزية للمنافذ والوحدات الأثرية بالموانئ المصرية، إن هذه المحاضرة تأتي في إطار برامج التدريب المتخصصة التى تعدها الإدارة لرفع كفاءة العاملين بها خاصة والعاملين بالوزارة عامة، وضمت المحاضرة 130 فردا من العاملين بالوزارة من المتخصصين بأعمال فحص ومعاينة التحف، وقيادات المنافذ، والعاملين بالوحدات الأثرية بكافة منافذ الجمهورية.

وأضاف أن المحاضرة ألقاها الدكتور عبد المنصف سالم أستاذ الآثار الإسلامية ورئيس قسم الآثار بكلية الآداب جامعة حلوان، حيث تناول بالشرح والتحليل طرز الشارات والشعارات المسجلة على التحف التي ترجع لعصر الدولة العثمانية وأسرة محمد علي باشا من أواني خزفية وزجاجية وأسلحة وأثاث وعمائر وغيرها وكيفية تأريخ التحفة من خلالها.