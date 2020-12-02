زوجة مصري مختطف بنيجيريا: يعمل على سفينة ميلان منذ أغسطس الماضي

قالت نورهان، زوجة سعد شوقي المختطف في نيجيريا، إن عملية الخطف تمت يوم الخميس الماضي، منوهة بأن المبلغ الذي طلبه القراصنة لم يقل حتى الآن.

وناشدت، في مداخلة هاتفية لبرنامج «التاسعة»، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي عبر فضائية «التليفزيون المصري»، مساء الثلاثاء، السلطات المصرية بالتدخل، من خلال التفاوض مع السفارة النيجيرية لتقليل المبلغ أو حل الموضوع بشكل ما.

وأضافت أن آخر مرة تواصلت فيها مع زوجها المختطف كانت يوم الأربعاء الماضي في تمام الساعة الثانية ظهرًا، معقبة: «أخبرني أنه يخرج من نيجيريا متجها للكاميرون، وبعدها انقطع الاتصال».

وذكرت أنها تواصلت مع صاحب المركب يوم الأحد وأبلغها باختطاف السفينة، مضيفة: «من الخميس للنهاردة ماحصلش أي جديد في الموضوع، نفس اللي بنسمعه هو هو».

ولفتت إلى أنهما عروسين حديثين، نافية أن لديهما أبناء.

وتابعت: «يعمل على هذه السفينة منذ شهر أغسطس الماضي، وكان يعمل مع صاحب السفينة نفسها من سنتين على مركب أخرى تدعى ليلي على خط آسيا»، لافتة إلى التواصل مع وزارة الهجرة وقائد القوات البحرية، وطمأنوهم بحل المشكلة.

وكانت مصادر، كشفت في وقت سابق، عن اختطاف مواطنين مصريين كانا على متن سفينة البضائع اللبنانية «ميلان – 1» منذ أيام، بالقرب من السواحل البحرية النيجيرية خلال توجهها إلى الكاميرون، موضحة أن السفينة مملوكة لشخص لبنانى يدعى عدنان الكوت، قام بتأجيرها لشخص يدعى تافو لورانس.