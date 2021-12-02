ألمانيا: مشروع بحثي لتحسين الإنذار والمساعدة في مناطق الفيضانات

تعد وزارة البحث العلمي الألمانية مشروعا بحثيا لتحسين نظام الإنذار والمساعدة في مناطق الفيضانات في البلاد وذلك بعد كارثة السيول التي وقعت غربي ألمانيا في تموز/يوليو الماضي.

وحسب بيان أصدرته الوزارة اليوم الأربعاء، فقد تم تخصيص ميزانية بنحو 5ر1 مليون يورو للمشروع الذي سيستغرق عاما ونصف العام وستقوم به جامعات ومنظمات أخرى.

ومن المنتظر أن يعمل مشروع "الحوكمة والاتصال في حال أزمة الفيضان في تموز/يوليو 2021" على تحسين التنبؤ بالمخاطر والاتصال خلال الأزمة وإدارة الكوارث في ظروف الطقس المتطرف والسيول المفاجئة.

من جانبها، قالت انيا كارليتسك وزيرة البحث العلمي في حكومة تسيير الأعمال في ألمانيا:"علينا بالدرجة الأولى أن نراجع أنظمة الإنذار في مناطق الجبال الوسطى لأنه من الممكن مع الهطول القوي للأمطار في هذه المنطقة أن يتحول الجدول الهادئ التدفق إلى سيل عارم في غضون دقائق قليلة".

وأضافت الوزيرة أنه يتعين القيام بتحليل مفصل للاتصالات وإدارة الكوارث في ظل السيول المفاجئة يومي الرابع عشر والخامس عشر من تموز/يوليو الماضي والتي أوقعت 134 قتيلا في منطقة وادي آر بولاية راينلاند بفالتس وحدها.

وكان العديد من الخبراء تحدثوا عن تأخر التحذيرات بصورة ملحوظة في هذه المنطقة.

وقال رئيس المكتب الاتحادي لحماية السكان والمساعدة في حالات الكوارث في مدينة بون، ارمين شوستر:" واجبنا هو العمل مع الشركاء بشكل مشترك على تطوير استراتيجيات اتصال فعالة مع الاستعانة بمعاونين بشكل تلقائي وكذلك تطوير إجراءات إنذار ميدانية للسكان مع دعم تنفيذ النتائج".