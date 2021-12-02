 إيطاليا تسجل 15 ألفا و73 إصابة جديدة بكورونا و103 حالات وفاة - بوابة الشروق
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إيطاليا تسجل 15 ألفا و73 إصابة جديدة بكورونا و103 حالات وفاة

د ب أ
نشر في: الخميس 2 ديسمبر 2021 - 9:22 ص | آخر تحديث: الخميس 2 ديسمبر 2021 - 9:22 ص

سجلت إيطاليا 15 ألفا و73 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.

كما سجلت البلاد 103 حالات وفاة جديدة، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، اليوم الخميس.

وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 5 ملايين و43 ألفا و620 إصابة، والوفيات إلى 133 ألفا و931 حالة.

وأظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية، اليوم، إعطاء 96 مليونا و951 ألفا و797 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في إيطاليا حتى الآن.

يذكر أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.

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