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قالت بعض التقارير الإعلامية التونسية، إن أربعة من نجوم المنتخب التونسي قرروا اعتزال اللعب الدولي، بعد توديع منتخب نسور قرطاج نهائيات كأس العالم 2022.

وودع المنتخب التونسي نهائيات مونديال 2022 من دور المجموعات، بعد احتلاله المركز الثالث في المجموعة الرابعة، خلف منتخبي فرنسا وأستراليا.

ووفقًا لإذاعة «ديوان إف إم» التونسية، فإن الرباعي على معلول وفرجاني ساسي و وهبي الخزري ويوسف المساكني، قرروا اعتزال اللعب الدولي مع منتخب نسور قرطاج.

وأوضحت الإذاعة التونسية أن رباعي منتخب تونس سيعلنون عن قرارهم بالاعتزال دوليا خلال الفترة القادمة.