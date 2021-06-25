مصرع شاب وإصابة شخصين في حادث انقلاب سيارة بالطريق الصحراوي بالشرقية

لقي شاب مصرعه، فيما أصيب 2 آخرين بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد، في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة؛ إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي في طريق مصر – الإسماعيلية الصحراوي في نطاق مدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية.

وتلقى اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد الجمسي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة من مستشفى العاشر من رمضان الجامعي بوصول شابين مصابين بكدمات وجروح وإصابات بالغة في أنحاء متفرقة بالجسد إدعاء حادث سير.

بالانتقال والفحص تبين من التحريات الأولية وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بالقرب من هايبر وان في طريق مصر – الإسماعيلية الصحراوي في نطاق مدينة العاشر من رمضان، ما أسفر عن مصرع شاب يُدعى علي محمد، وإصابة كلا من: عبدالرحمن تامر وأحمد إبراهيم، بكدمات وجروح وإصابات بالغة في أنحاء متفرقة بالجسد.

انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث فيما نقلت عربات الإسعاف المصابين إلى مستشفى العاشر من رمضان الجامعي لتلقي الإسعافات الطبية والعلاج اللازم، وتم التحفظ على جثة المتوفى في مشرحة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق، التي صرحت بالدفن وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها وكيفية حدوثها، وتم رفع آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية.