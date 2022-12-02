الثقافة: تخفيض أسعار إيجار أجنحة دور النشر في معرض القاهرة للكتاب

قررت اللجنة العليا لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، تخفيض أسعار إيجار أجنحة دور النشر في الدورة ال54 للمعرض المقرر إقامتها في يناير المقبل، وذلك بناءا على توجيهات الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة.

وذكرت الهيئة العامة للكتاب -في بيان اليوم /الخميس/- أنه تقرر تخفيض الزيادة التي كانت قد أقرت من قبل بالنسبة للناشرين العرب المشاركين في المعرض، لتكون 2% بدلًا من 5%، وبالنسبة للناشرين المصريين 5% بدلًا من 12.5 %، وذلك دعما لصناعة النشر في مصر بشكل خاص والوطن العربي بشكل عام، وتأكيدًا على الدور الذي تلعبه مصر في حماية صناعة النشر ومساندة الناشرين بشكل مستمر.

وقد أقرت اللجنة العليا لمعرض القاهرة الدولي للكتاب هذا الأمر، وتقدمت بالشكر لوزيرة الثقافة، مثمنة جهودها في دعم الناشرين، وصناعة النشر.

وتشارك في الدورة الـ 45، المملكة الأردنية كضيف شرف، ويكون المبدع الراحل صلاح جاهين، شخصية المعرض، وكاتب الأطفال كامل كيلاني شخصية معرض الطفل بوصفه رائدا من رواد أدب الطفل ليس فى مصر فقط وإنما فى العالم العربى.

وكانت اللجنة العليا للمعرض قد قررت من قبل، تخصيص جناح في المعرض لدور النشر الصغيرة التي ليس لها إصدارات تناسب الاشتراك في معرض الكتاب 2023.