سفير روسيا في أستانا: كازاخستان لم تسمح بانتهاك مصالح موسكو ورفضت مرور الطائرات الأمريكية

أكد سفير روسيا في أستانا أليكسي بورودافكين، أن كازاخستان لم تسمح بانتهاك المصالح الروسية، ورفضت طلب أمريكا السماح بمرور طائراتها عبر أجوائها، مشددا على أنها حليف قوي لبلاده.



وأضاف بورودافكين- وفقا لقناة "روسيا اليوم"، اليوم الجمعة- أن الولايات المتحدة بذلت جهودها لكي تسمح كازاخستان للطائرات القاذفة الأمريكية بالمرور عبر أجوائها، مشيرا إلى أن هذا يشكل تهديدا كبيرا لروسيا، وخاصة لأسلحتهم الهجومية الاستراتيجية.



وأوضح أن ذلك سيمنح الولايات المتحدة القدرة على توجيه الضربة الأولى لتحييد صواريخهم الاستراتيجية، لكن كازاخستان ردت على الطلب الأمريكي برفض قاطع، مشددا على أن الحدود الخارجية مع كازاخستان أكثر الحدود أمانا رغم أن طولها يبلغ 7.5 ألف كيلومتر.