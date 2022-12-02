 نجاة الزعيم الأفغاني حكمتيار من محاولة اغتيال في كابول - بوابة الشروق
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نجاة الزعيم الأفغاني حكمتيار من محاولة اغتيال في كابول

وكالات
نشر في: الجمعة 2 ديسمبر 2022 - 2:29 م | آخر تحديث: الجمعة 2 ديسمبر 2022 - 2:29 م

وقع انفجار قریب من المسجد الذي یلقي فیه زعيم الحزب الإسلامي الأفغاني، قلب الدین حكمتیار خطبة الجمعة في العاصمة الأفغانية كابول.

وبحسب مصادر محلية في كابول، فإن انفجاراً وقع في مسجد بمنطقة دار الأمان بالمنطقة السادسة في كابول.

وذكر مصدر من الحزب الإسلامي أن قلب الدين حكمتيار نجا من محاولة الاغتيال، وقُتل المهاجمون، وأصيب اثنان من أفراد الحراسة التابعة لزعيم الحزب، وفقا لموقع "العربية.نت" الإخباري.

وأفادت مصادر من أن مسلحين حاولوا دخول مكتب قلب الدين حكمتيار بعد الانفجار، لكنهم قتلوا على أيدي حراسه الشخصين. ويقال أيضا إن اثنين من حراس حكمتيار أصيبا بجروح.

وتقول مصادر مختلفة إن الانفجار الذي استهدف مسجد الإيمان في كابول والذي يتبع للحزب الإسلامي، مضيفة أن حكمتيار يخطب ويؤم المصلين كل جمعة في المسجد نفسه.

وخلال الفترة الأخيرة كان يطالب في خطب الجمعة بحكومة جديدة منتخبة. وانتقد بعض قرارات طالبان وهاجم السياسيين الأفغان.


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