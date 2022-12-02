يسدل الستار اليوم على منافسات دور المجموعات لبطولة كأس العالم «قطر 2022»، حيث تقام مبارتان لحساب المجموعة السابعة، لحسم بطاقة التأهل الأخيرة للدور ثمن النهائي، بعد تأهل البرازيل من المجموعة السابعة، في الجولة الثانية.

وفي التاسعة مساءً، يخوض المنتخب الكاميروني تحديًا صعبًا أمام منتخب الكاميرون على ملعب ستاد لوسيل لحساب المجموعة السابعة، وفي التوقيت ذاته، تقام المباراة الثانية للمجموعة ذاتها بين منتخبي صربيا وسويسرا، على ملعب ستاد 974.

وفي المجموعة السابعة، يخوض المنتخب الكاميروني مباراة قوية أمام المنتخب البرازيلي، أملًا في تحقيق الفوز والتأهل لدور الـ16 من المونديال.

ويحتل منتخب الكاميرون، الذي يشارك في كأس العالم للمرة الثامنة في تاريخه، المركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة برصيد نقطة واحدة، بفارق هدف أمام منتخب صربيا، متذيل الترتيب، المتساوي معه في نفس الرصيد.

في المقابل، يتربع منتخب البرازيل على صدارة المجموعة برصيد 6 نقاط، محققا العلامة الكاملة حتى الآن، عقب فوزه في أول جولتين، حيث اقتنص بطاقة الترشح الأولى عن تلك المجموعة.

وأصبح الصراع محصورا بين الكاميرون وصربيا، وكذلك منتخب سويسرا، صاحب المركز الثاني برصيد 3 نقاط، لانتزاع ورقة العبور الثانية في المجموعة إلى الدور المقبل.

ولا بديل أمام منتخب الكاميرون، الذي يعد أكثر منتخبات القارة السمراء مشاركة في كأس العالم، سوى تحقيق الفوز على نظيره البرازيلي، في انتظار نتيجة اللقاء الآخر بين منتخب سويسرا ونظيره الصربي.

ويحلم منتخب الكاميرون ببلوغ الأدوار الإقصائية للمرة الثانية في تاريخه بكأس العالم، بعدما حقق الإنجاز ذاته في نسخة المسابقة التي أقيمت بإيطاليا عام 1990 التي شهدت بلوغه دور الثمانية، كأول منتخب إفريقي يصل إلى هذا الدور في البطولة.

وقد يصعد منتخب الكاميرون للدور التالي حال فوزه بفارق هدفين على البرازيل، مع تعادل سويسرا وصربيا، أو في حال أيضا انتصار منتخب الأسود غير المروضة 1 - 0، وخسارة سويسرا بالنتيجة ذاتها أمام المنتخب الصربي.

ويتعين على المنتخب الكاميروني أن يحقق الفوز بنفس النتيجة التي يفوز بها منتخب صربيا على سويسرا، من أجل التأهل وفقا للائحة بفارق الأهداف العام.

وربما يخرج منتخب الكاميرون من البطولة أيضا رغم فوزه على البرازيل، في حال تحقيق منتخب سويسرا الفوز على صربيا، حيث سيصل وقتها إلى النقطة السادسة، في حين سيصبح في جعبة فريق المدرب المحلي ريجبورت سونج 4 نقاط فقط في تلك الحالة.

ومن المرجح أن يدفع تيتي، المدير الفني لمنتخب البرازيل بالعناصر البديلة في اللقاء بعد ضمان الصعود للأدوار الإقصائية، حيث يتطلع لإراحة نجومه الأساسيين، خاصة وأن نقطة التعادل ستكون كافية لفريقه من أجل إنهاء مشواره في المجموعة وهو متربعا على الصدارة.

ويعاني منتخب البرازيل من لعنة الإصابات التي ضربت صفوفه في البطولة، حيث كان أبرز ضحاياها نجمه نيمار، بالإضافة إلى دانييلو وأليكس ساندرو.

وستكون هذه هي المواجهة الثالثة بين الكاميرون والبرازيل في نهائيات كأس العالم، حيث حسم منتخب راقصو السامبا المباراتين السابقتين لمصلحته.

وفي المباراة الثانية لذات المجموعة، يتطلع منتخب سويسرا لحسم التأهل لدور الـ16 في مواجهة منتخب صربيا. ويمتلك منتخب سويسرا، الذي يشارك في كأس العالم للمرة الثانية عشرة في تاريخه، آمالا كبيرة في الصعود للأدوار الإقصائية للمونديال للمرة الثامنة في تاريخه والثالثة على التوالي.

ويتأهل المنتخب السويسري رسميا لدور الـ16 حال فوزه على صربيا، دون النظر لنتيجة المباراة الأخرى بين منتخبي البرازيل والكاميرون، التي تجرى في ذات التوقيت بنفس الجولة.

أما التعادل، فربما يعرض منتخب سويسرا للخروج من البطولة، حيث سيتساوى حينها في رصيد 4 نقاط مع منتخب الكاميرون، حال فوز منتخب الأسود غير المروضة على البرازيل، ليحسم فارق الأهداف المنتخب الصاعد منهما للدور المقبل.

من جانبه، لا يملك منتخب صربيا، الذي يشارك في المونديال للمرة الثالثة في تاريخه تحت هذا المسمى بعدما كان يلعب تحت اسم يوغوسلافيا في أكثر من مناسبة، مصيره في يده، حيث يتعين عليه الفوز على سويسرا في انتظار نتيجة المواجهة البرازيلية – الكاميرونية، من أجل الصعود للدور المقبل.

ويصعد المنتخب الصربي للدور القادم، حال فوزه على سويسرا وتعادل أو خسارة الكاميرون أمام البرازيل، وهو احتمال يبدو قائما ومنطقيا للغاية لفريق المدرب دراجان ستويكوفيتش.

كما أن الفوز على المنتخب السويسري وكذلك انتصار الكاميرون على البرازيل، ربما يجعل الصعود من نصيب منتخب صربيا، حال تفوقه على المنتخب الكاميروني في فارق الأهداف، الذي سوف يحتكم إليه المنتخبان في ظل تساويهما في رصيد 4 نقاط في تلك الحالة.

وستكون هذه المواجهة هي الثانية على التوالي بين منتخبي سويسرا وصربيا في كأس العالم، بعدما سبق أن التقيا في مرحلة المجموعات بنسخة المسابقة الماضية التي أقيمت في روسيا قبل 4 أعوام، حيث انتهت المواجهة بفوز السويسريين 2-1 على الصرب.