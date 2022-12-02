مجلس السيادة السوداني يؤكد التوقيع على الاتفاق الإطاري الاثنين المقبل

انعقد مساء اليوم، الجمعة، ببيت الضيافة في العاصمة السودانية الخرطوم، اجتماع ضم الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة والقائد العام للقوات المسلحة، والفريق محمد حمدان دقلو نائب رئيس مجلس السيادة وقائد قوات الدعم السريع، مع ممثلين من القوى الموقعة على الإعلان السياسي وذلك بمشاركة وحضور الآلية الثلاثية المكونة من الأمم المتحدة والاتحاد الافريقي والإيقاد، والآلية الرباعية المكونة من الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة والسعودية والإمارات، والاتحاد الأوروبي وممثلي الدول الأعضاء فيه بالسودان.



وناقش الاجتماع تطورات العملية السياسية، حيث أمن على ما تم التوصل إليه من تفاهمات تم تلخيصها في الاتفاق السياسي الإطاري، والذي يشكل أساساً لحل الأزمة السياسية الراهنة بالبلاد، كما يظل مفتوحاً للنقاش والمشاركة من الأطراف الأخرى المتفق عليها لتطوره في المرحلة الثانية لاتفاق نهائي وترتيبات دستورية انتقالية، في غضون أسابيع محدودة، تمهيداً لتشكيل سلطة مدنية تقود المرحلة الانتقالية وصولاً لانتخابات حرة ونزيهة يختار فيها الشعب السوداني من يحكمه، حسب بيان إعلام مجلس السيادة الانتقالي.



واتفقت الأطراف السودانية على أن يتم توقيع الاتفاق الإطاري يوم الاثنين المقبل، بحضور واسع محلي ودولي تمهيداً لمرحلة جديدة تستشرفها البلاد.