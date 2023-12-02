 ضبط شخصين بالمنوفية لاتجارهم غير المشروع فى النقد الأجنبى - بوابة الشروق
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ضبط شخصين بالمنوفية لاتجارهم غير المشروع فى النقد الأجنبى

مصطفى عطية
نشر في: السبت 2 ديسمبر 2023 - 2:09 م | آخر تحديث: السبت 2 ديسمبر 2023 - 2:09 م

ألقى قطاع الأمن العام بالإشتراك مع أمن المنوفية القبض على شخصين بالمنوفية لاتجارهم غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى.

تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية للأمن العام، وبمشاركة مديرية أمن المنوفية من ضبط شخصين وبحوزتهما مبالغ مالية "عملات أجنبية".

وبمواجهتهما أقرا بحيازتهما للمبالغ المالية بقصد الاتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى بالمخالفة للقانون.

يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.

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