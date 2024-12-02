العشائر الفلسطينية: منظمة التحرير هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني

أكدت العشائر الفلسطينية أهمية ودور منظمة التحرير وما تُشكله كوطن معنوي لجموع الشعب الفلسطيني في أماكن تواجده كافة، وأنها كانت وستبقى الممثل الشرعي والوحيد له.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقد، اليوم الأحد، في مقر المنظمة بمدينة رام الله، بحضور مجلس شؤون العشائر في فلسطين، وعضو اللجنة التنفيذية للمنظمة فيصل عرنكي، ومنسقي شؤون العشائر إياد العملة ومحمد محمود أبو قايدة، وذلك بناء على توجيهات أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، حسين الشيخ، وضمن سلسلة اللقاءات التي تعقدها أمانة سر المنظمة لاستهداف كافة شرائح شعبنا.

وأشادت العشائر بجهود منظمة التحرير والقيادة الفلسطينية وخطواتها، التي شَكلت السد المنيع لحماية إطارنا الوطني وتمثيل هويتنا الوطنية الجامعة.