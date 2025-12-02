العربية للتصنيع توقع مذكرة تفاهم مع شركة شادو وينجز الصينية لتوطين أحدث تكنولوجيات الصناعات الدفاعية

وقعت الهيئة العربية للتصنيع مذكرة تفاهم مع شركة "شادو وينجز" الصينية، إحدى كبرى الشركات العالمية العاملة في مجال الصناعات الدفاعية.

وقّع مذكرة التفاهم عن الهيئة اللواء مهندس عبد الرحمن عبد العظيم عثمان مدير عام الهيئة، وذلك بحضور اللواء أ.ح مهندس مختار عبد اللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع، الذي أكد أهمية هذه الشراكة باعتبارها خطوة جديدة نحو دعم برامج التطوير والتحديث داخل مصانع الهيئة، وعلى رأسها مصنع الطائرات برئاسة اللواء مهندس محمد عوض.

وأوضح رئيس الهيئة أن التعاون مع الشركة الصينية يشمل توطين تكنولوجيا تصنيع نظم دفاعية متقدمة، بما يعزز الإمكانات التصنيعية والفنية للهيئة، ويفتح آفاقاً واسعة للتطوير المشترك ونقل الخبرات، لتلبية احتياجات السوق المحلي والدول الشقيقة والصديقة في المنطقة.

من جانبهم، أعرب كبار مسؤولي شركة "شادو وينجز" عن اعتزازهم بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع، مؤكدين أن المذكرة تمثل نقطة انطلاق لشراكات أوسع في مجالات متعددة من الصناعات الدفاعية المتطورة، وأن الهيئة تُعد شريكاً استراتيجياً موثوقاً بما تمتلكه من قدرات صناعية وخبرات ممتدة في العالمين العربي والأفريقي.

وتعكس هذه الخطوة التزام الهيئة العربية للتصنيع بدورها الوطني في دعم الصناعة الدفاعية، وتوطين التكنولوجيا الحديثة، والمساهمة في تعزيز القدرات الدفاعية للدولة المصرية.