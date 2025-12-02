مصدر أمني ينفي مزاعم الإخوان عن تدهور أوضاع نزلاء مركز إصلاح بالبحيرة

نفى مصدر أمني جملةً وتفصيلاً صحة ما تم تداوله على صفحة تابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بمواقع التواصل الاجتماعي، والذي تضمن الزعم بوجود انتهاكات وتدهور الأوضاع الصحية للنزلاء بأحد مراكز الإصلاح والتأهيل بالبحيرة.

وأكد المصدر أن كافة مراكز الإصلاح والتأهيل على مستوى الجمهورية تتوافر بها جميع الإمكانيات المعيشية والصحية، ويتم تقديم الرعاية الكاملة للنزلاء وفق أعلى معايير حقوق الإنسان الدولية، كما أنها تخضع للإشراف القضائي الكامل وتمر يومياً بتفتيش مفتشي الصحة.

وأشار المصدر إلى أن هذا يأتي في إطار ما دأبت عليه الجماعة الإرهابية من اختلاق الأكاذيب وترويج الشائعات لمحاولة إثارة البلبلة بعد فقدانها لمصداقيتها، مؤكداً أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال مروجي هذه المزاعم.