بعد استهداف موكبهما على طريق بغداد الدولي، أعلن الحرس الثوري الإيراني عن مقتل قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري، الجنرال قاسم سليماني، ونائب رئيس ميليشيات الحشد الشعبي، أبو مهدي المهندس، صباح اليوم الجمعة.

ومن جهتها، تبنت أمريكا العملية التي استهدفت القادة الإيرانييين، وأكدت وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون»، أن العملية جاءت بأمر مباشر من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي أمر بقتل قاسم سليماني، بعد أن تأكد من مصادقته على قرار هجوم على السفارة الأمريكية في بغداد، وفقا لما ذكرته وكالة «رويترز» البريطانية.

وترصد «الشروق» في التقرير التالي، ردود الفعل الدولية على مقتل قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني، والتي تباينت مابين الفرح، الترحيب والشجب، والترقب، والوعيد....

-ترامب يغرد بالعلم الأمريكي

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اكتفي بنشر تغريدة على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، تتضمن صورة العلم الأمريكي دون كتابة أي تعليق.

- وزير الخارجية الأمريكي.. العراقيون «يرقصون»

ونشر وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، مقطع فيديو عبر صفحته بـ «تويتر» يظهر «احتفال بعض العراقيين» بالشوارع في أعقاب إعلان مقتل سليماني، وأرفقه بتعليق قال فيه: «العراقيون يرقصون في الشوارع للحرية شاكرين أن الجنرال سليماني لم يعد موجودا».

Iraqis — Iraqis — dancing in the street for freedom; thankful that General Soleimani is no more. pic.twitter.com/huFcae3ap4 — Secretary Pompeo (@SecPompeo) January 3, 2020

-رئيسة مجلس النواب الأمريكي تهاجم ترامب

فيما انتقدت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، اغتيال سليماني، وأعربت عن قلقها من تبعاته، مؤكدة أنه أثار خطر التصعيد في المنطقة، مطالبة الإدارة الأمريكية، بإبلاغ الكونجرس عن الوضع القائم حاليا.

وأضافت بيلوسي: «لا يمكننا تعريض أرواح العسكريين الأمريكيين لخطر أكبر من خلال أعمال استفزازية وغير متناسبة، ولا يجب على الإدارة اتخاذ مثل تلك الخطوات دون التشاور مع الكونجرس»، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم».

-خامنئي يعلن الحداد ثلاثة أيام ويتوعد المجرمين

على الجانب الأخر، عقب المرشد الأعلى للثورة الإيرانية علي خامنئي على مقتل سليماني، مؤكدا أن «انتقاما قاسيا ينتظر المجرمين، الذين تلطخت أيديهم بدم الجنرال سليماني ودم باقي الشهداء»، معلنا الحداد ثلاثة أيام، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «تسنيم» الإيرانية.

وخلال البيان -الذي نقلته وكالة الأنباء- أشار خامنئي إلى أن «سليماني هو رمز دولي للمقاومة، وكل عشاق المقاومة سيطالبون بدمه، وأن فقدانه مرير لكن مواصلة الجهاد حتى تحقيق النصر النهائي ستكون أكثر مرارة على المجرمين".

-القائد السابق للحرس الثوري.. سننتقم انتقاما قاسيا

وهدد أمين مجمع تشخيص مصلحة النظام والقائد السابق للحرس الثوري الإيراني محسن رضائي، بالرد على عملية اغتيال سليماني، مؤكدا أنه سيكون «انتقاما قاسيا»، إذ قال في تغريدة له بموقع تويتر: «سننتقم انتقاما قاسيا من الولايات المتحدة على قتلها سليماني».

سپهبد شهید #قاسم_سلیمانی به جمع برادران شهیدش پیوست ولی انتقام سختی از امریکا خواهیم گرفت.#انتقام_سخت — محسن رضایی (@ir_rezaee) January 3, 2020

-وزير الخارجية الإيراني.. تصعيد غبي

فيما علق وزير الخارجية الإيراني، جواد ظريف، تعقيبا على مقتل سليماني بأن «استهداف واغتيال الجنرال قاسم سليماني -الذي يعد أكثر قوة فعالة بمحاربة داعش، جبهة النصرة، القاعدة- خطير للغاية وتصعيد غبي.. الولايات المتحدة الأمريكية ستتحمل كل تداعيات مغامراتها المارقة»، وفقا لما نقله التلفزيون الإيراني.

- حسن نصرالله.. «شهادة أغبطه عليها»

عقّب حسن نصرالله، الأمين العام لحزب الله اللبناني، على مقتل سليماني قائلا: " أغبطه على هذه الشهادة العظيمة وهذه العاقبة.. نحن الذين بقينا بعده سنكمل طريقه وسنعمل لنحقق أهدافه وسنحمل رايته في كل الساحات.. القصاص العادل من قتلة المجاهدين سيكون مسؤولية وامانة وفعل كل المقاومين".

وتابع نصرالله قائلا: "القتلة الأميركيون لن يستطيعوا أن يحققوا أياً من أهدافهم بجريمتهم الكبيرة هذه".

- مستشار الرئيس الإيراني.. المنطقة في أخطر ظروفها

من جانبه، أكد مستشار الرئيس الإيراني، حسام الدين آشنا، إن «ترامب أدخل المنطقة في أخطر ظروفها، وعلى أمريكا أن تتحمل تبعات خطوتها التي أقدمت عليها باغتيال سليماني في العراق»، وفقا لشبكة «سبوتنيك».

-حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين.. سنسير معا في مواجهة العدوان

وعبرت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين عن حزنها الشديد على فقدان «الشهيد سليماني، الذي استهدفته يد العدوان الأمريكي الصهيوني»، وقدمت العزاء لقائد الثورة الإسلامية في إيران علي الخامنئي، وإلى الشعب الإيراني، مؤكدة: «أننا سنسير معا في مواجهة هذا العدوان».

وقالت الحركة في بيان في بيان نقلته وكالة الصحافة الفلسطينية «صفا»: «بمزيد من الفخر والاعتزاز، وبمزيد من الحزن، تنعى حركة الجهاد علما كبيرا، وقائدا فذا لم يجاره في موقفه وفي جهاده أحد منذ عقود في فلسطين وفي المنطقة».

-مقتدى الصدر.. سنكون على استعداد تام لحماية العراق

وعقب زعيم التيار الصدري في العراق، مقتدى الصدر، على مقتل قائد فيلق القدس، مؤكدا أن «استهداف سليماني هو استهداف للجهاد والمعارضة والروح الثورية»، مصدرا أمرا للمقاومة العراقية الوطنية «بجهوزية المجاهدين ليكونوا على استعداد تام لحماية العراق، مشددا على الجميع بالتحلي بالحكمة والحنكة».

وقدم الصدر تعازيه لفقدان سليماني عبر «تويتر»، قائلا: «أعزي نفسي وأعزي الجمهورية الإسلامية الإيرانية مرجعية وقائدا وشعبا وحكومة باستشهاد المجاهد قاسم سليماني ومن معه من المؤمنين».

-رئيس الحكومة العراقية.. اغتيال سليماني اعتداء على العراق وشعبه

رئيس الحكومة العراقية عادل عبدالمهدي، أدان "بأقصى درجات الإدانة والاستنكار"، اغتيال سليماني، وشدد في بيان نقلته شبكة «روسيا اليوم»، أن سليماني والقيادي في الحشد الشعبي العراقي، أبو مهدي المهندس، كانا "رمزين كبيرين" في تحقيق النصر على تنظيم "داعش"، مشيرا إلى أن اغتيال قائد عسكري عراقي يشغل منصبا رسميا يعد "عدوانا على العراق دولة وحكومة وشعبا".

-رئيس الائتلاف الوطني السوري.. نهاية لأبرز مجرمي الحرب

أما رئيس الائتلاف الوطني السوري، خالد خوجة فأكد إن مقتل سليماني نهاية لواحد من أبرز مجرمي الحرب، مضيفا أن سليماني قاد وشارك في مجازر وهجّر ملايين السوريين، وأنه مسؤول عن جرائم حرب في سوريا والمنطقة، وفقا لما نقلته فضائية «العربية».

-نتنياهو.. يقطع زيارته الخارجية ويعود إلى إسرائيل

رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، اضطر لقطع زيارته إلى اليونان وعاد إلى اسرائيل، بعد اغتيال سليماني، وخلال تواجده باليونان أكد نتنياهو أن «إسرائيل تدعم بالكامل جميع الخطوات الأمريكية، وحق الولايات المتحدة الكامل، في حماية بلدها ومواطنيها»، وفقا لما ذكرته وسائل الإعلام الإسرائيلية.

ودعا وزير الدفاع الإسرائيلي نفتالي بينيت إلى اجتماع لرؤساء مؤسسة الدفاع في مقر القيادة العسكرية في تل أبيب لتقييم الأوضاع مع مقتل سليماني.

-ارتفاع أسعار النفط

وخلال ساعات من اغتيال قائد فيلق القدس، قفزت أسعار النفط بأكثر من 4 في المئة، صباح الجمعة، في الأسواق الآسيوية، إذ وصل سعر برميل النفط الخام الخفيف إلى حوالي 70 دولار، وسط مخاوف في الأسواق من احتمال رفع أسعار النفط بشكل أكبر، نتيجة تصاعد حدة المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران، وفقا لوكالة «فرانس برس».