بعد استهداف موكبهما على طريق بغداد الدولي، أعلن الحرس الثوري الإيراني عن مقتل قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري، الجنرال قاسم سليماني، ونائب رئيس ميليشيات الحشد الشعبي، أبو مهدي المهندس، صباح اليوم الجمعة.

ومن جهتها، تبنت أمريكا العملية التي استهدفت القادة الإيرانييين، وأكدت وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون»، أن العملية جاءت بأمر مباشر من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي أمر بقتل قاسم سليماني، بعد أن تأكد من مصادقته على قرار هجوم على السفارة الأمريكية في بغداد، وفقا لما ذكرته وكالة «رويترز» البريطانية.

وترصد «الشروق» في التقرير التالي، ردود الفعل الدولية على مقتل قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني، والتي تباينت مابين الفرح، الترحيب والشجب، والترقب، والوعيد....

-ترامب يغرد بالعلم الأمريكي

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اكتفي بنشر تغريدة على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، تتضمن صورة العلم الأمريكي دون كتابة أي تعليق.

- وزير الخارجية الأمريكي.. العراقيون «يرقصون»

ونشر وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، مقطع فيديو عبر صفحته بـ «تويتر» يظهر «احتفال بعض العراقيين» بالشوارع في أعقاب إعلان مقتل سليماني، وأرفقه بتعليق قال فيه: «العراقيون يرقصون في الشوارع للحرية شاكرين أن الجنرال سليماني لم يعد موجودا».

Iraqis — Iraqis — dancing in the street for freedom; thankful that General Soleimani is no more. pic.twitter.com/huFcae3ap4