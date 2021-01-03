الأمين العام لمنظمة أوبك محمد باركيندو يتوقع تزايد الطلب على النفط

قال الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) محمد باركيندو إنه يتوقع أن يتحول الطلب على النفط الخام هذا العام من التراجع إلى التقدم نحو الارتفاع .

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن باركيندو قوله في بيان نشر على الموقع الإلكتروني للمنظمة "نتوقع أن يتحول الطلب على النفط الخام من التراجع إلى التقدم نحو الأمام وأن يرتفع إلى 95.9مليون برميل يوميًا هذا العام، بزيادة قدرها 5.9مليون برميل يوميا مقارنة بعام 2020".

وأضاف أن "الدول غير الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في مقعد القيادة بتحقيق نمو بنحو 3ر3 مليون برميل في اليوم ".

وجاءت تصريحات باركيندو عقب اجتماع اللجنة الفنية المشتركة عبر مؤتمر عبر الفيديو قبل الاجتماع الوزاري لأوبك بلس المقرر عقده غدا الاثنين.

ومن المقرر أن تجتمع منظمة الدول المصدرة للنفط وحلفاؤها من الدول غير الأعضاء لبالمنظمة عبر الإنترنت لمناقشة إمكانية إضافة 500 ألف برميل أخرى يوميا في فبراير المقبل.