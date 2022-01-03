معاقبة 5 أشخاص بالسجن المشدد 3 سنوات لقتلهم شابا بسبب علاقة غير شرعية مع ابنتهم بالشرقية

أصدرت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، برئاسة المستشار عبدالباسط محمد إمبابي، رئيس المحكمة، اليوم الاثنين، حكمها في القضية رقم 21886 جنايات مركز شرطة أبو حماد لسنة 2021، بمعاقبة 5 أشخاص، من أسرة واحدة، بالسجن المُشدد لمدة 3 سنوات؛ لاشتراكهم في قتل شاب والتخلص منه حيًا لوجود علاقة غير شرعية بينه وبين ابنة أحدهم.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية تلقت بلاغًا من المدعو أحمد م ح، 20 سنة، سائق حفار، بأنه حال ممارسة عمله في إزالة القمامة من مصرف مائي بنطاق ودائرة مركز شرطة أبو حماد أبصر جوالًا من القماش يظهر منه عظام آدمية.

وتبين العثور على هيكل عظمي آدمي، عبارة عن بقايا جثة المدعو محمد ال م، مُقيم بنطاق مركز شرطة أبو حماد، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة كلًا من: ر ب ع، 45 سنة، سماك، وس ج ب، 20 سنة، سائق، وهـ ب ع، 35 سنة، ربة منزل، ور ب ع، 43 سنة، سباك، وأ ب ع، 35 سنة، نجار، وم ب ع، 36 سنة، مبيض محارة، جميعهم من أسرة واحدة ومُقيمين بالزقازيق.

وتبين أن المتهمين أنهوا حياة المجني عليه انتقامًا لشرفهم بعد وجود علاقة غير شرعية بينه وبين نجلة أحدهم.

وبسؤال ابنة المتهم الأول، فتاة عمرها 18 سنة، أفادت بوجود علاقة غير شرعية بينها وبين المجني عليه، وأنها حال وجودهما معًا في مسكن أسرتها أبصرتهما الطفلة (ابنة المتهم السادس) فأبلغت والدها بما شاهدته.

وعلى إثر ذلك أبلغ باقي المتهمين فاصطحبوا المجني عليه إلى مسكن المتهم الأخير، وهناك اعتدوا عليه بالضرب قبل أن يوثقونه من يديه وقدميه ويضعونه في جوال، ويتخلصون منه حيًا بمكان العثور على بقايا جثته.

وأصدرت المحكمة حكمها بمعاقبة المتهمين الأول والثاني والرابع والخامس والسادس بالسجن المُشدد لمدة 3 سنوات، وبرأت المتهمة الثالثة.