قاضي قضاة فلسطين يدعو إلى لجم حكومة نتنياهو قبل فوات الأوان

دعا قاضي قضاة فلسطين محمود الهباش، المجتمع الدولي إلى "لجم" الحكومة الاسرائيلية التي يقودها بنيامين نتنياهو، قبل فوات الأوان، قائلا: "سيكتوي الجميع بنار الحرب الدينية التي تحاول إشعالها هذه الحكومة بشتى الطرق".



وقال الهباش في بيان تعقيبا على اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي ايتمار بن غفير لباحات المسجد الأقصى المبارك، إن هذه الحكومة تعتبر أولى أولوياتها تغيير الوضع القائم في المسجد الاقصى، وهي تتحمل المسؤولية عن أي نتائج او تداعيات تنشأ عن هذه الجريمة العدوانية، وعن السياسات العنصرية التي تمارسها سلطة الاحتلال تجاه المسجد الأقصى المبارك وعموم الأراضي الفلسطينية.



وشدد على زيف المزاعم الاسرائيلية حول حقوق دينية يهودية مختلفة في المسجد الأقصى المبارك، مؤكدا أنه مسجد إسلامي خالص، وهو حق حصري للمسلمين فقط، وأن المسلمين لن يسمحوا بتغيير هويته او العدوان عليه مهما كانت الظروف.



وأكد أن هذه الجريمة يجب ألا تمر مرورا عابرا، داعيا الأمة العربية والإسلامية لأن يكون لها موقف واضح من هذه الاعتداءات التي تمارسها إسرائيل بحق المسجد الاقصى المبارك، مشيرا إلى أن هذا العدوان الذي قام به ابن غفير، بحماية الحكومة والجيش الاسرائيلي هو عدوان على عقيدة المسلمين وانتهاك لحرمة مسجدهم وقبلتهم الأولى ومسرى نبيهم صلى الله عليه وسلم، ويجب ألا يمر.



وفي السياق، أدانت وزارة شؤون القدس الفلسطينية إقدام الوزير اليمين المتطرف على اقتحام المسجد الأقصى المبارك، معتبرة أنه "بمثابة مؤشر خطير على ما هو قادم على فلسطين بشكل عام والقدس الشرقية والمسجد الأقصى بشكل خاص، بعد تشكيل الحكومة اليمينية المتطرفة في إسرائيل".



وحذرت من أن يكون الاقتحام بمثابة مقدمة لمزيد من التوغل الإسرائيلي في المسجد الأقصى، بهدف نسف الوضع التاريخي والقانوني القائم بالمسجد نهائيا.



وأضافت: "إن ما هو مطلوب فورا هو التراجع عن الانتهاك الذي بدأته شرطة الاحتلال عام 2003 عبر سماحها للمتطرفين باقتحام المسجد وبحراستها، وبدون ذلك ستبقى الاقتحامات مصدرا للاستفزاز والتوتر".