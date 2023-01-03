وزير التعليم: مجموعات دعم بالمدارس خلال إجازة نصف العام للضعفاء في القراءة والكتابة

شدد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، على حضور الطلاب للمدرسة وخاصة الصف الثالث الإعدادي وعرض نسب الحضور، مع ضرورة إدراج نقاط التميز والضعف للطلاب بإخطار النجاح، وتنفيذ خطة تدريس مكثفة للتلاميذ الضعفاء في القراءة والكتابة وخاصة فى الصفوف الأولى من المرحلة الابتدائية أثناء إجازة نصف العام تحت أشراف توجيه اللغة العربية بالإدارة، وتنفيذ ندوات توعية ضد مخاطر المخدرات والألعاب الإلكترونية، بجانب تنفيذ ندوات توعية لأولياء الأمور لإعلامهم بمنظومة الصفوف الأولى وأنشطة التوكاتسو، بالإضافة إلى تفعيل الرحلات المدرسية لزيارة المشروعات القومية.



ووجه الوزير، خلال اجتماعه مع مديري المديريات التعليمية، بأن تكون "مجموعات الدعم" بالمدارس عامل جذب للطلاب، موضحا أنه سيتم تجهيز قاعات خاصة بهذه المجموعات داخل عدد محدد من المدارس داخل كل ادارة تعليمية لاستقبال الطلاب واختيار أفضل المعلمين المتميزين لتدريس المواد المختلفة في مجموعات الدعم، مشيرا إلى أنه سيتم منح المعلم مقابل كل حصة دراسية في المجموعة فور انتهائه.



وشدد الوزير على أن عدم عقد أية تدريبات في المديريات التعليمية، إلا من خلال التنسيق مع الإدارة المركزية لشئون المعلمين.



وأعلن حجازي في ختام الاجتماع اعتزام الوزارة تنظيم مسابقة لاختيار أفضل إدارة تعليمية على مستوى الجمهورية، لتكريمها باحتفالية تنظمها الوزارة.