 الجزائر تدين قيام مسؤولي الاحتلال الإسرائيلي باقتحام المسجد الأقصى - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الجزائر تدين قيام مسؤولي الاحتلال الإسرائيلي باقتحام المسجد الأقصى

أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 3 يناير 2023 - 11:31 م | آخر تحديث: الثلاثاء 3 يناير 2023 - 11:31 م

أدانت الجزائر بشدة "الخطوة الاستفزازية" التي أقدم عليها، اليوم الثلاثاء، أحد مسؤولي الاحتلال الإسرائيلي باقتحام المسجد الأقصى المبارك في انتهاك فاضح لقرارات الشرعية الدولية وتحد سافر لمشاعر المسلمين والمسيحيين عبر العالم.

وأكدت الجزائر، في بيان صادر عن وزارة خارجيتها اليوم، أن هذا التصرف المدان والمرفوض، والذي يضاف إلى سلسلة الانتهاكات الممنهجة التي ترتكبها قوات الاحتلال في حق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته ضمن مخطط توسعي بالغ الخطورة، ليؤكد مرة أخرى على حتمية توفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني ووضع حد لهذه الممارسات الإجرامية التي تقوض فرص إحياء مسار السلام في الشرق الأوسط.

ودعت الجزائر، بحسب البيان، مجلس الأمن للأمم المتحدة إلى تحمل مسؤولياته تجاه الشعب الفلسطيني، مجددة موقفها الثابت والمناصر لهذا الشعب الشقيق في سبيل استرجاع حقوقه المشروعة وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشريف.

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