تركيا ترحب بدعوى جنوب إفريقيا للعدل الدولية ضد إسرائيل بسبب أعمال الكيان بغزة

رحبت وزارة الخارجية التركية، بالطلب الذي تقدمت به جمهورية جنوب إفريقيا لمحكمة العدل الدولية ضد دولة الاحتلال فيما يتعلق بانتهاك التزاماتها بموجب "اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها" لعام 1948.

وجاء ذلك خلال رد المتحدث باسم الوزارة أونجو كتشالي، على سؤال بخصوص دعوى جنوب إفريقيا ضد الكيان الصهيوني، حيث قال: "قتلت إسرائيل أكثر من 22 ألف مدني فلسطيني، غالبيتهم من النساء والأطفال، في غزة منذ ما يقرب من ثلاثة أشهر لا ينبغي أن يمر دون عقاب بأي شكل، ويجب محاسبة المسئولين عن ذلك أمام القانون الدولي". بحسب قناة "تي أر تي" الإخبارية التركية اليوم الأربعاء.

وأضاف: "نأمل أن تنتهي العملية في أقرب وقت ممكن"، متابعًا: "وفقاً لهذا الطلب، من المتوقع أن تصدر محكمة العدل الدولية أمراً مؤقتاً يأمر إسرائيل بوقف هجماتها على غزة، وستتابع تركيا تنفيذ هذا القرار".

ورفضت دولة الاحتلال، على لسان المتحدث باسم وزارة الخارجية ليئور بن دور على موقع التواصل الاجتماعي إكس، شكوى جنوب إفريقيا على الفور وبشكل حاسم.

وقال: "جنوب إفريقيا تتعاون مع منظمة إرهابية تدعو إلى تدمير دولة إسرائيل"، بحسب زعمه.

ومن المقرر أن تعقد محكمة العدل الدولية في 11 يناير الجاري، أولى جلساتها للنظر في الدعوى التي رفعتها جمهورية جنوب إفريقيا ضد دولة الاحتلال على خلفية اتهام الأخيرة بارتكاب إبادة جماعية في حربها على قطاع غزة.