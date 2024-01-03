التضامن تصرف التعويضات المقررة لمتضرري حريق معرض كفر الشيخ

قررت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، صرف التعويضات المقررة لمتضرري الحريق الذي نشب في معرض "صنع في مصر" لشباب الخريجين بمدينة كفرالشيخ، والذي وقع قبل أسبوعين وتسبب في تضرر ما يزيد على 70 عارضًا متواجدا في المعرض.

وصرفت مديرية التضامن بمحافظة كفر الشيخ، التعويضات للمتضررين، حيث تم الانتهاء من صرف التعويضات إلى 45 حالة بما يبلغ قيمته مليون جنيه، وجار حصر بقية الخسائر لباقي المتضررين من أجل سرعة الانتهاء من الإجراءات لصرف التعويضات لبقية المضارين.

الجدير بالذكر أن الحريق شب في الساعات الأولى من فجر الخميس الموافق 14 ديسمبر، بمعرض منتجات شباب الخريجين بوسط مدينة كفرالشيخ، وتمكنت 14 سيارة إطفاء من السيطرة علي النيران وإخمادها قبل انتقالها إلى المركز الثقافي المجاور له، دون وقوع خسائر في الأرواح.