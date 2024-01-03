شهد الشهران الماضيان من التوغل البري لجنود جيش الاحتلال في قطاع غزة عددا من حوادث خطف أطفال فلسطينيين من قبل الجنود الإسرائيليين، بزعم أنهم رهائن من إسرائيل، وذلك وفقا لما نقله مرصد حقوقي عن شهود عيان.

وقال رشدي ظاظة، فلسطيني مفرج عنه من أهل غزة، للمرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، إن جنود الاحتلال اختطفوا طفليه (٦ شهور، و٤ سنوات)، وأخبروه بنيتهم أخذهم لإسرائيل لإجراء تحليل لهم. وأضاف أنه لم ير طفليه منذ ذلك الحين قبل أسبوعين مضيا.

ونقل المرصد شهادة سيدة فلسطينية أكدت رؤيتها جنود الاحتلال يأخذون طفلة شقراء ١٢ سنة من والديها النازحين بالقوة، بزعم أنها رهينة إسرائيلية، وذلك بالرغم من تحدث الطفلة بالعربية.

وأشار المرصد إلى أن تلك البلاغات تأتي في ظل ما نشرته وسائل إعلام إسرائيلية عن اختطاف قيادي بلواء جفعاتي، رضيعة فلسطينية، وأخذها لإسرائيل دون معرفة مصيرها، وذلك رغم مقتل القيادي عقب عملية الاختطاف في قطاع غزة.

وأوضح المرصد تلقيه مئات البلاغات عن فقدان أطفال بقطاع غزة، دون القدرة على تمييز مصير الأطفال المبلغ عنهم إن كان تم اختطافهم أو استشهادهم تحت الأنقاض.

يذكر أنه منذ بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة يوجد ٧٠٠٠ مفقود لم يتم التعرف على مصيرهم لصعوبة التحركات جراء القصف الإسرائيلي.