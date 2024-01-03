رئيس جامعة حلوان: افتتاح نادي الجامعة رسميا الثلاثاء المقبل

أكد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان ورئيس مجلس إدارة النادي، جاهزية منشآت نادي جامعة حلوان تمهيدا للافتتاح الرسمي الثلاثاء المقبل 9 يناير 2024 برعاية وحضور الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وعدد من الشخصيات العامة من رؤساء الاتحادات والأندية الرياضية.

وأوضح قنديل، أن ذلك يأتي في إطار الرؤية التطويرية لجامعة حلوان والتي تقوم على الاستفادة القصوى من امكانياتها المكانية والأكاديمية، وفي إطار توفير أكبر قدر ممكن من فرص التدريب لطلاب الجامعة بتخصصاتهم حيث وفرت الجامعة فرص التدريب لطلاب القطاع الطبي كليات الطب والصيدلة والتمريض ومعهد التمريض من خلال الانتهاء من افتتاح مستشفى بدر الجامعي، وبدء الحفر لإنشاء المجمع الطبي، وتوفير فرص التدريب لطلاب بعض أقسام كليات الفنون والاقتصاد المنزلي من خلال الورش والوحدات الإنتاجية كحاضنة الملابس ووحدة الطباعة الرقمية؛ لذا تستعد جامعة حلوان إلى افتتاح نادي جامعة حلوان، حيث إن مخطط إنشاء النادي الرياضي بجامعة حلوان لتدريب الطلاب من كليتي علوم الرياضة بالهرم والجزيرة.

وأضاف رئيس جامعة حلوان، أن النادي يهدف إلى تكوين فرق رياضية للمشاركة باسم نادى الجامعة في أنشطة ومسابقات دولية، وهذا يسهم في جعل الرياضة مكونا أساسيا في العملية التعليمية، وتمكين الشباب من ممارسة الرياضة على ملاعب مجهزة بأفضل التجهيزات.

وأعرب رئيس جامعة حلوان، عن اهتمامه الكبير لخروج هذا الحدث بالشكل الذي يليق بتاريخ جامعة حلوان ولما له من أهمية قصوى للجامعة متمثلة في الاستفادة من إمكانيات الجامعة المكانية والأكاديمية وذلك بخلق فرص لتدريب الطلاب بكليات علوم الرياضة للبنين والبنات؛ ليصبحوا في المستقبل كوادر تقوم عليها العملية التعليمية بالجامعة، والتوسع في ممارسة الرياضة للطلاب، ويكون نادي جامعة حلوان المنفذ الرياضي والترويحي لطلاب الجامعة وموظفيها وأعضاء هيئة التدريس وأسرهم.

وأوضح الدكتور أحمد فاروق عضو مجلس إدارة النادي والمدير التنفيذي لنادي جامعة حلوان، أن النادي هو القناة التدريبية لطلاب كليات علوم الرياضة للبنين والبنات في مختلف مجالات التدريب والإدارة الرياضية والتدريب والتأهيل الرياضي وعلوم التغذية والحركة الرياضية وتطبيقات علم النفس والاجتماع الرياضي وغيرها، وليكون المنفذ الرياضي لطلاب الجامعة لرفع معدلات الصحة العامة والممارسة الرياضية والترويحية لطلاب الجامعة وموظفيها وأعضاء هيئة التدريس.

وتتميز جامعة حلوان، بوجود منشآت رياضية عالية المستوى وتشمل صالة مغطاة مجهزة على أعلى مستوى وتضم الوحدات اللازمة للتشغيل من غرف خلع ملابس وجيم ومركز صحي وصالة ألعاب السلاح والمنازلات و3 ملاعب اسكواش وصالة للمؤتمرات مجهزة بالوسائل التعليمية، والملاعب الخارجية التي تضم استاد كرة قدم و3 ملاعب خماسيات كرة قدم وملاعب مفتوحة لرياضات السلة والطائرة واليد والتنس ومضمار لألعاب القوى.

وبدأ النادي، في إجراءات إنشاء فروع النادي بكل من كلية علوم الرياضة للبنين بالهرم، وكلية علوم الرياضة للبنات بالجزيرة التي من المقرر أن تكون ناديا لجميع الألعاب النسائية وفي غير أوقات التشغيل الأكاديمي، والملاعب والصالة المغطاة بكلية الهندسة بحلوان والملاعب بكلية الهندسة في المطرية.