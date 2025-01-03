أعترف محمد صلاح، نجم ليفربول، أنه لم يكن يتوقع أن يكون الهولندي آرني سلوت، المدير الفني للريدز، بهذه الروعة والمستوى المتميز فنيا قبل العمل معه، مؤكدا أن الهولندي لا يتكبر عندما يخطئ، ويهتم بالتفاصيل الصغيرة.

قال محمد صلاح في حوار أجراه مع شبكة «TNT sports» ونقله فابريزيو رومانو عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «إكس»:" قبل أن أعمل مع آرني سلوت، لم أتوقع أنه بهذا المستوى الرائع، ثم بدأنا العمل معه ولم أتفاجئ على الإطلاق".

أضاف صلاح:" سلوت رائع في التفاصيل، ورائع في الأشياء والأمور الصغيرة، ولا يتكبر عندما يرتكب خطأ، وجيد للغاية في التكتيكات «فنيا»".

ويعيش الهولندي آرني سلوت، موسمه الأول مع ليفربول بشكل استثنائي، حيث يتصدر الريدز الدوري الإنجليزي برصيد 45 نقطة ويتبقى للفريق مباراة مؤجلة، كما يعتلي ليفربول صدارة المجموعة في دوري أبطال أوروبا.

وكان سلوت قد تولى المسئولية الفنية لليفربول خلفا للألماني يورجن كلوب، في مطلع الموسم الجاري.