 الإعلان عن أسماء حكام 4 مباريات في كأس مصر - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الإعلان عن أسماء حكام 4 مباريات في كأس مصر


نشر في: الجمعة 3 يناير 2025 - 12:13 ص | آخر تحديث: الجمعة 3 يناير 2025 - 12:13 ص

أعلن اتحاد الكرة عن أسماء طاقم التحكيم الذي سيدير المباريات الأربع في كأس مصر، اليوم الجمعة.

أسند اتحاد الكرة لقاء الجونة ضد القناة في الثانية والنصف عصرا على ملعب خالد بشارة بالغردقة لحكم الساحة عاطف حسين.

وفي نفس التوقيت سيلعب فاركو ضد الترسانة على ملعب المكس بالإسكندرية في مباراة سيديرها حكم الساحة محمود رشدي.

وفي الساعة الخامسة والنصف يلتقي إنبي ضد حرس الحدود على ملعب بتروسبورت في مباراة سيديرها حكم الساحة محمد عباس قابيل.

وفي نفس التوقيت يلعب طلائع الجيش ضد الأولمبي على ملعب جهاز الرياضة العسكري في مباراة سيديرها حكم الساحة سيد شعبان.


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