قومي المرأة ببني سويف: 11 ألف بطاقة رقم قومي للسيدات مجانا في 2024

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أشاد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، بجهود فرع المجلس القومي للمرأة في خدمة قضايا المرأة وتعزيز دورها في المجتمع، عبر برامج ومبادرات شاملة تغطي المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والقانونية.

وأكد المحافظ أن هذه الجهود تسهم في تمكين المرأة السويفية وتأهيلها للقيام بدور فعال في مختلف المجالات، بما يتماشى مع خطوات الدولة لتمكين المرأة وتحقيق المساواة.

جاء ذلك خلال استعراض التقرير السنوي لأنشطة الفرع، الذي قدمته نيرمين محمود، مقررة الفرع. وأبرز التقرير إنجازات عام 2024 التي تضمنت:

* تمكين اقتصادي شامل:

- تنظيم 49 تدريبًا للتثقيف المالي، استفادت منها 1,470 سيدة في قرى مبادرة "حياة كريمة".

- تدريب 330 سيدة في "مطبخ المصرية"، ما أدى إلى إعداد 11,200 وجبة رمضانية وزعت على 10 قرى.

- تنظيم 315 تدريبًا لريادة الأعمال، استفادت منها 7,875 سيدة لتطوير مهاراتهن في إنشاء وإدارة المشاريع.

- إقامة 11 ورشة عمل للحرف اليدوية مثل الكروشيه والتطريز والخيامية.

* خدمات مجتمعية رائدة:

- تنفيذ حملتين ضمن مبادرة "طرق الأبواب"، شملت 22,500 زيارة ميدانية واستفاد منها 73,381 شخصًا.

- استخراج 11 ألف بطاقة رقم قومي للسيدات مجانًا عبر مبادرة "بطاقتك حقوقك".

- عقد 949 جلسة دوار استهدفت 190 ألف فرد، وتنظيم 310 تدريبات للشمول المالي استفادت منها 20 ألف سيدة.

* مكافحة العنف وتعزيز الحماية:

- تنظيم 3 ورش تدريبية بالتعاون مع مكتب الشكاوى، استفادت منها 83 سيدة في تعلم الحرف اليدوية والتسويق.

- تلقي 279 شكوى وطلب قانوني، إلى جانب التعامل مع حالات الاستغاثة المتعلقة بالعنف ضد المرأة.

- تنظيم 100 دورة للإرشاد الأسري استهدفت أكثر من 11 ألف مواطن.

* جهود صحية متميزة:

عقد ندوات علمية للتوعية بالصحة الإنجابية، ومخاطر الولادة القيصرية، والاكتشاف المبكر لسرطان الثدي.

- تنفيذ برامج "غرف المشورة الأسرية" في إطار مبادرة "الألف يوم الذهبية".

* مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان":

- تنظيم 9 ورش لتعليم الحرف اليدوية استهدفت 360 سيدة وفتاة.

- إقامة لقاءات توعوية حول الهوية والمواطنة، ومخاطر الزواج المبكر، والتفكك الأسري.

وأبرز التقرير أن المجلس نظم فعاليات متميزة مثل معارض منتجات السيدات، وورش تدريبية حول الادخار الرقمي، وندوات تثقيفية تناولت موضوعات الأسرة والمجتمع، بهدف تمكين المرأة وتعزيز مشاركتها في بناء مجتمع متوازن ومستدام.