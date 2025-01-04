إصابة 3 أشخاص جراء نشوب حريق بشقة سكنية في الإسكندرية

أصيب 3 أشخاص، جراء نشوب حريق داخل شقة سكنية من عقار كائن في شارع الجيش، أمام مسجد المعظم، منطقة الدخيلة، غربي الإسكندرية.

وتلقت مديرية أمن الإسكندرية إخطارًا من قسم شرطة الدخيلة وإدارة الحماية المدنية، بشأن بلاغ من غرفة عمليات إدارة شرطة النجدة حول نشوب حريق في شقة سكنية أدى إلى تدمير محتوياتها، ووقوع إصابات.

وبانتقال الشرطة برفقة سيارات الإطفاء والإسعاف ومسؤولي حي العجمي إلى موقع البلاغ، تبين من المعاينة الأولية أن الحريق نشب في أحد طوابق العقار المكون من 4 طوابق ومأهول بالسكان.

ووفقًا للتحريات الأولية، عُزيت أسباب نشوب الحريق إلى حدوث ماسٍ كهربائي، حيث تطايرت ألسنة اللهب من شرفة العقار.

تم فصل التيار الكهربائي والغاز، ووضع سياج تأميني حول منطقة الحريق حتى إخماد النيران وتبريد آثارها، لمنع تمددها إلى الشقق والعقارات المجاورة.

ووفقًا لمصدر أمني، فقد تم نقل المصابين إلى المستشفى الرئيسي الجامعي لإسعافهم، وتحرير محضر إداري بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة لتباشر التحقيق.