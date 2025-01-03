فجر الأمريكي ريلي أوبيلكا مفاجأة من العيار الثقيل، وأطاح بالنجم الصربي المخضرم نوفاك ديوكوفيتش من دور الثمانية في منافسات فردي الرجال ببطولة بريسبين للتنس.

وفاز أوبليكا، 27 عاما، على ديوكوفيتش بنتيجة 7 / 6 (8 / 6)، و6 / 3، اليوم الجمعة، ليصعد للدور قبل النهائي في البطولة، المقامة حاليا بأستراليا.

وتأتي هذه الخسارة، لتدق ناقوس خطر بشأن ديوكوفيتش، الذي يستعد للمشاركة في بطولة أستراليا المفتوحة، أولى بطولات جراند سلام الأربع الكبرى، والتي تنطلق بمدينة ملبورن الأسترالية في 12 يناير الجاري.

واستمرت مغامرة الفرنسي جيوفاني مبيتشي بيريكار في البطولة، عقب صعوده للدور قبل النهائي في البطولة، إثر تغلبه على التشيكي ياكوب مينشيك بنتيجة 7 / 5 و7 / 6 (7 / 3) في دور الثمانية.

ومن المقرر أن يلتقي اللاعب الفرنسي مع أوبليكا في الدور قبل النهائي للبطولة.

من جانبه، واصل البلغاري جريجور ديميتروف مسيرته بالبطولة بريسبين، بعدما تأهل للدور قبل النهائي للمسابقة.

وتغلب ديميتروف، المصنف الثاني للبطولة، على الأسترالي جوردان تومسون، المصنف الثامن، الذي قرر الانسحاب من المباراة، التي أقيمت في وقت مبكر من صباح اليوم الجمعة، بدور الثمانية للمسابقة.

وانسحب تومسون خلال المجموعة الثانية للقاء، حينما كانت النتيجة تشير إلى تقدم ديميتروف 2 / 1، علما بأن المجموعة الأولى انتهت بفوز اللاعب البلغاري أيضا بنتيجة 6 / 1.

وضرب ديميتروف بذلك موعدا بالمربع الذهبي للبطولة مع التشيكي يجي ليهيتشكا، الذي تغلب على التشيكي نيكولاس ياري بنتيجة 6 / 4 و6 / 4