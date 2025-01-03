أرتيتا يعترف بإمكانية رحيل ثنائي أرسنال مجانا

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اعترف ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال، بأن ثنائي خط الوسط جورجينيو وتوماس بارتي، ربما يرحلان عن الفريق مجانا في الصيف المقبل.

ويرتبط جورجينيو وتوماس بارتي بعقد مع أرسنال، حتى نهاية الموسم الجاري.

ولدى سؤال أرتيتا عن موقف الثنائي، قبل مباراة الفريق ضد برايتون في البريميرليج، رد المدرب "من المحتمل أن يغادران النادي مجانا".

ونقل موقع شبكة سكاي سبورتس، عن أرتيتا قوله "وفقا لعقد كل منهما، فإن هذا أمر ممكن".

وأضاف "يتعلق الأمر بالتواصل الوثيق معهما لفهم ما يريدان فعله، وما هي نوايانا، ثم سنقرر في النهاية أفضل الخيارات بالنسبة للجميع".

وشدد "اشعر بسعادة كبيرة لوجودهما، ويمثلان قيمة كبيرة في الفريق. أريد الاحتفاظ بهما في الحالة الذهنية الصحيحة".

وعندما سُئل عن رغبته في بقاء الثنائي داخل ملعب الإمارات، أم لا، رد أرتيتا "الأمر لا يتعلق بما أريده، بل يتعلق بما يدور في ذهن كل منهما".

وأتم "لا أريد إجراء هذه المحادثات الآن، بل أريدها في وقت لاحق، وسنرى ما يمكننا فعله".