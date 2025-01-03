كولر يحاضر لاعبي الأهلي قبل مواجهة شباب بلوزداد

يعقد السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي، محاضرة فنية للاعبي الفريق في السادسة والنصف من مساء اليوم؛ الجمعة، استعدادا لخوض مباراة شباب بلوزداد.

ويحل النادي الأهلي ضيفًا ثقيلًا على نظيره شباب بلوزداد الجزائري في التاسعة من مساء اليوم، الجمعة، على ملعب 5 جويلية، بالعاصمة الجزائرية، الجزائر، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ومن المنتظر أن تشهد المحاضرة مراجعة خطة اللعب وشرح التكليفات المحددة لكل لاعب وفقا لرؤية الجهاز الفني ويعقبها إعلان التشكيل الذي يخوض الأهلي به مباراة شباب بلوزداد.

ويتوجه الأهلي إلى ملعب المباراة، عقب المحاضرة مباشرة، وإعلان التشكيل.

ويحتل الأهلي، قبل مباراة اليوم، صدارة المجموعة الثالثة برصيد 7 نقاط، بعد 3 جولات، حيث فاز على ستاد أبيدجان في الجولة الأولى 4-2، ثم تعادل في جنوب إفريقيا مع أورلاندو بيراتس 0-0، ثم فاز على شباب بلوزداد في القاهرة 6-1.

على الجانب الآخر، يحتل شباب بلوزداد المركز الثالث برصيد 3 نقاط، حيث خسر في الجولة الأولى على ملعبه أمام أورلاندو بيراتس 1-2، ثم فاز في الجولة الثانية أمام ستاد أبيدجان في كوت ديفوار 1-0، قبل الخسارة الكبيرة من الأهلي في الجولة الثالثة.